Какую пенсию будет получать министр труда Казахстана?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Сената ответила на вопрос о своей будущей пенсии, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Я буду получать три выплаты, потому что у меня есть стаж работы до 1998 года. Я работала с 16 лет после 10 класса. И, соответственно, у меня есть накопления из единого накопительного пенсионного фонда. И базовое пенсионное накопление. Три источника", - сказала она.
При этом конкретную сумму своей будущей пенсии министр не назвала, так как не знает.
"Я почему-то не считала. Но сумма, как и у всех. Если бы я сегодня пошла, значит, у меня была бы минимальная, скажем, базовая в пределах 32 тысяч. Но в среднем это 47 тысяч тенге", - отметила Жакупова.
ранее сообщалось, что средняя пенсия в Казахстане превысила 143 тысячи тенге.
С начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты направлено 1 трлн 745,9 млрд тенге.
Самое читаемое
- "Такого нашествия не было никогда": каракурты и жуки атакуют Павлодар
- 16-летний Дастан Сатпаев стал самым дорогим игроком КПЛ
- Казахстан передаёт 1,5 тысяч сайгаков КНР: что об этом думают учёные
- 460 млрд тенге под вопросом: в мажилисе подняли проблему недостроенных объектов
- Пояса затягивают не чиновники, а народ: депутат высказался о росте цен и падении доверия