Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Сената ответила на вопрос о своей будущей пенсии, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Я буду получать три выплаты, потому что у меня есть стаж работы до 1998 года. Я работала с 16 лет после 10 класса. И, соответственно, у меня есть накопления из единого накопительного пенсионного фонда. И базовое пенсионное накопление. Три источника", - сказала она.

При этом конкретную сумму своей будущей пенсии министр не назвала, так как не знает.

"Я почему-то не считала. Но сумма, как и у всех. Если бы я сегодня пошла, значит, у меня была бы минимальная, скажем, базовая в пределах 32 тысяч. Но в среднем это 47 тысяч тенге", - отметила Жакупова.

ранее сообщалось, что средняя пенсия в Казахстане превысила 143 тысячи тенге.

С начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты направлено 1 трлн 745,9 млрд тенге.