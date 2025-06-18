С начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты направлено 1 трлн 745,9 млрд тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает BAQ.KZ.

По данным на 1 июня, в Казахстане насчитывается 2 млн 481 тыс. пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии достиг 143 502 тенге, включая базовую и солидарную части. В частности, размер солидарной пенсии составляет 95 814 тенге, а базовой — 47 688 тенге.

Напомним, с 1 января 2025 года размеры пенсий были проиндексированы: базовая часть увеличилась на 6,5% в соответствии с прогнозной инфляцией, а солидарная — на 8,5%, то есть с опережением инфляционного уровня.

Кроме того, продолжается реализация поручения Президента об увеличении минимальной и максимальной базовой пенсии в течение пяти лет. В этом году минимальный размер базовой пенсии составляет 32 360 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный — 50 851 тенге (110%).

С 2018 года базовая пенсионная выплата рассчитывается индивидуально — в зависимости от трудового стажа и участия в пенсионной системе. Чем больше лет стажа и регулярнее пенсионные взносы, тем выше размер выплат.

Таким образом, государство продолжает реализацию политики устойчивого повышения пенсий, ориентированной на защиту пожилых граждан и укрепление их финансовой стабильности.