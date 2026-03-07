В акимате Бурабайского района Акмолинской области рассказали о помощи, оказанной пострадавшим и семьям погибших после взрыва в кафе «Центр плова» в Щучинске, передает BAQ.KZ.

По информации, опубликованной на странице акимата в Instagram, семьям девяти погибших из местного бюджета выплачено по 2 млн тенге. Кроме того, руководство кафе также оказало финансовую помощь в размере 2 млн тенге каждой семье и взяло на себя все расходы, связанные с похоронами.

В настоящее время из 11 человек, проходящих лечение в стационаре, восемь получили выплаты по 1 млн тенге. Еще восемь пострадавших, находящихся на амбулаторном лечении, получили по 400 тысяч тенге.

Также руководство кафе выделило пострадавшим дополнительную финансовую помощь на общую сумму 6 млн тенге.

Помимо этого, предприниматели оказали поддержку семьям погибших и пострадавших, помогая с погашением кредитов. Общий объем дополнительной помощи составил 6 млн 580 тысяч тенге.

Работа комиссии, созданной при акимате, продолжается.

Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля в кафе «Центр плова» в Щучинске произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия погибли девять человек, еще 26 получили травмы.