Какую программу подготовил музей Кастеева в Алматы ко Дню музеев

В Алматы растет интерес к музеям, искусству и культурным проектам, особенно среди молодежи. Современные выставочные форматы, цифровизация и интерактивные проекты помогают музеям привлекать новую аудиторию и делать искусство более доступным для посетителей всех возрастов. Об этом рассказала заместитель директора по выставочной деятельности и внешним связям Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева Молдыр Бигельдиева в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы.

По словам спикера, сегодня музей Кастеева активно адаптируется к современным запросам аудитории, внедряя цифровые технологии, интерактивные форматы и инклюзивные решения.

«Сегодня интерес к искусству и музеям растет во всем мире. Мы видим, что молодежь все чаще посещает выставки, интересуется историей искусства и принимает участие в культурных проектах», - подчеркнула спикер.

Особое внимание в музее уделяется цифровизации. Еще в 2014 году музей Кастеева одним из первых в Казахстане внедрил бесплатный аудиогид на трех языках по всем выставочным залам. QR-коды с доступом к аудиогиду интегрированы непосредственно в музейные экспозиции.

Кроме того, в музее активно развиваются интерактивные форматы. Среди них — музейные квесты через платформу IZItravel, творческие мастер-классы, лекции об искусстве на двух языках, а также специальные познавательные программы для молодежи.

Одним из наиболее востребованных проектов остаются тактильные панно, созданные для слабовидящих посетителей. При этом формат оказался популярным среди всех категорий гостей музея.

«Музей Кастеева стал одним из первых музеев Казахстана, внедривших инклюзивные элементы в постоянную экспозицию. Сегодня тактильные панно вызывают большой интерес у посетителей разных возрастов», - отметила Молдыр Бигельдиева.

В музее отмечают, что за последние 5–7 лет интерес к художественным выставкам и музеям значительно вырос. Если раньше художественные музеи воспринимались как более элитарные площадки, то сегодня они становятся важной частью городской культурной жизни.

Также продолжается модернизация экспозиций и регулярное обновление выставочного графика. В музее уверены, что именно сочетание классического искусства и современных форматов помогает привлекать новую аудиторию.

Отдельно Молдыр Бигельдиева рассказала о подготовке к Международному дню музеев, который ежегодно отмечается 18 мая. В рамках празднования 16 мая в музее пройдет традиционная культурно-образовательная акция «Ночь в музее – 2026» с 16:00 до 00:00.

Тема вечера в этом году — «Музеи, объединяющие разделенный мир», согласно рекомендациям Международного совета музеев (ICOM).

По словам спикера, акция «Ночь в музее» уже стала одним из крупнейших культурных событий Алматы и ежегодно собирает от 10 до 15 тысяч посетителей.

Программа будет организована сразу в двух форматах — в экспозиционных залах музея и во дворе музея в формате open air. Для гостей подготовят выставки, перформансы, мастер-классы, музыкальные и театрализованные выступления.

В рамках программы состоится открытие выставки «Жеті қазына» из фондов музея, подготовленной к 10-летию фонда «Самрук-Қазына Траст». Для детей и подростков организуют интерактивный квест «Семь сокровищ».

Также гостей ожидают fashion-перформанс JUNIOR MODELS SHOW, концертная программа, выступления театров, музыкантов, этно-исполнителей, артистов и творческих коллективов.

Руководитель отдела маркетинга, проектирования и внешних связей музея Оксана Танская отметила, что одной из самых узнаваемых частей ежегодной акции «Ночь в музее» в прошлые годы были «ожившие полотна» — театрализованные постановки по мотивам известных произведений искусства.

«Обычно “ожившие полотна” были своеобразной визитной карточкой музея Кастеева. Но в этом году мы решили сделать паузу, поскольку программа будет направлена на объединение различных видов искусства и создание общего творческого пространства», - подчеркнула Оксана Танская.

Также по словам спикера, среди молодежи особой популярностью пользуются так называемые «инстаграмные» залы — пространства с ярким художественным оформлением и современной визуальной подачей. Наибольшее число молодых посетителей сегодня наблюдается в залах русского и западноевропейского искусства.

В день проведения акции музей будет открыт для бесплатного посещения. Кроме того, с 18:00 до 20:00 для посетителей организуют бесплатные экскурсии на казахском и русском языках.

В музее подчеркнули, что развитие культурной среды и повышение интереса к искусству остаются одними из ключевых направлений работы музейного сообщества Алматы.