В суде по делу о хищении благотворительных средств стали известны подробности не состоявшегося фестиваля в Астане, для которого организаторы выплатили гонорар популярному украинскому артисту Ивану Дорну, передаёт BAQ.KZ.

В рамках судебного процесса по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой были раскрыты новые детали расходования благотворительных средств. Как стало известно, часть собранных пожертвований была направлена на организацию масштабного фестиваля в гольф-клубе Астаны, который так и не состоялся. Тем не менее, гонорар приглашённому артисту — украинскому певцу Ивану Дорну — был оплачен в полном объёме.

"Фестиваль должен был пройти на территории одного из гольф-клубов Астаны. Однако по неустановленным причинам он был отменён. При этом гонорар был оплачен", — сообщили в суде представители обвинения.

Согласно материалам уголовного дела, инвойс на имя фонда "Bizbirgemiz Qazaqstan 2030" предусматривал оплату в размере 9 тысяч евро за выступление. Документы об этом представлены в одном из томов дела, наряду с письмами в банки, договорными актами и другими подтверждениями подготовки мероприятия.