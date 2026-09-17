Какую цену на нефть заложили в бюджет Казахстана на 2027 год

В проекте республиканского бюджета Казахстана на 2027 год цена нефти заложена на уровне 70 долларов за баррель. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на брифинге в Курултае, передает BAQ.KZ.

По его словам, при определении базового показателя Правительство ориентировалось на прогнозы международных организаций и финансовых институтов.

«Мы закладываем цену нефти на уровне 70 долларов за баррель. Если фактическая стоимость окажется выше, бюджет получит дополнительные доходы. Однако при планировании мы основываемся на прогнозах международных финансовых организаций», – пояснил Азамат Амрин.

Первый вице-министр отметил, что ситуация на нефтяном рынке остается волатильной. При этом международный консенсус-прогноз стоимости нефти на 2027 год составляет 70,3 доллара за баррель.

По данным, которые привел Амрин, JPMorgan прогнозирует стоимость нефти в следующем году на уровне 65 долларов за баррель. Международное энергетическое агентство также ожидает цену ниже 70 долларов, тогда как прогноз Всемирного банка составляет 73–74 доллара за баррель.

«Всего мы анализируем прогнозы порядка 18 международных организаций и финансовых институтов. На их основе формируется консенсус-прогноз, который ложится в основу бюджета», – сообщил он.

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По словам Амрина, если фактическая стоимость нефти окажется выше заложенной в бюджет, это обеспечит дополнительные доходы. Однако заранее оценивать их возможный объем в Правительстве не стали.

Первый вице-министр также обратил внимание на значительные колебания нефтяных котировок в течение года. По приведенным им данным, цена опускалась до 50–63 долларов и поднималась до 123 долларов за баррель.