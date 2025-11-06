Саммит "Центральная Азия + США" (C5+1) не станет геополитическим переломом, но способен изменить динамику взаимодействия в регионе, считают казахстанские политологи. Они добавляют, что для Вашингтона это инструмент экономического присутствия и доступа к стратегическим ресурсам — от нефти до редкоземельных металлов. Подробнее в материале корреспондента BAQ.kz

Саммит в США, для Казахстана и соседей — возможность укрепить позиции, расширить партнёрство в технологиях и инвестициях, не выходя за рамки многовекторной политики. Новая фаза диалога показывает: Центральная Азия перестаёт быть ареной влияния и становится самостоятельным участником глобальной игры, считают эксперты.

"Форум "Центральная Азия плюс США" все же не приведет к значительному снижению влияния Китая и России в регионе ЦА. Но для Казахстана это направление вполне соответствует многовекторной внешней политке страны. В нашей внешней политике мы не демонстрируем стремления присоединяться к каким-либо блокам, входить в военно-политические союзы или занимать чью-то сторону. Мы стараемся придерживаться максимально нейтрального и сбалансированного курса", — говорит он.

По его словам, интерес Вашингтона в ЦА носит преимущественно экономический характер. США видят в регионе возможность для инвестиций и технологического партнерства, особенно в контексте глобальной конкуренции за редкоземельные металлы.

"Как известно, у нас есть ряд месторождений редких металлов – литий, вольфрам и другие. Эти металлы играют очень важную роль в современной технологической индустрии. Поэтому когда США обращают внимание на Центральную Азию, в том числе на Казахстан, они, вероятно, рассматривают возможность совместного освоения таких месторождений. Но это вовсе не означает, что китайские компании уйдут с казахстанского рынка. Скорее всего появится просто альтернатива – баланс участников", — отмечает политолог.

Схожую позицию высказывает и политолог Газиз Абишев. Он подчеркивает, что формат "C5+1" не стоит рассматривать как площадку для геополитического противостояния. Центральноазиатские страны, по его словам, давно научились действовать гибко, выстраивая связи с разными центрами силы.

"Нужно понимать, что Казахстан проводит многовекторную политику, и страны Центральной Азии сейчас, будучи сплоченными общей идеей, точно так же выступая с общих переговорных позиций, приводят гибкую, прагматичную политику. Наш регион, будучи регионом без выхода к морю, находясь далеко от западных стран и на пересечении интересов таких крупных игроков, как Россия и Китай, имеет довольно узкий коридор, внутри которого можно маневрировать", — поясняет эксперт.

Газиз Абишев обращает внимание на то, что интересы США в регионе предельно прагматичны и ограничены конкретными сферами. По его словам, Вашингтон чётко выстраивает приоритеты, и Центральная Азия не относится к числу направлений, ради которых Америка готова тратить значительные ресурсы.

"У США есть конкретно кристаллизованный интерес по отношению к нашему региону. Это нефтяные проекты – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, где работают Exxon и Chevron. Это диферсификация поставок редкоземельных металлов, разведка ведётся в том числе на территории Казахстана. И это просто присутствие в регионе, где пересекаются интересы России и Китая, чтоб не отдавать этот регион полностью и иметь определенное влияние на случай изменений в мировой политике", — говорит политолог.

Предстоящий саммит в Вашингтоне, по его словам, не станет переломным, но создает пространство для сотрудничества в науке, образовании, инвестициях и технологическом обмене.

"Этот саммит ключевым образовом ничего не решит.Он важен с точки зрения того окна возможностей, которые есть у региона в отношениях с Соединенными Штатами как крупнейшей экономикой и лидером западного мира. Вопрос лишь в том, насколько мы сможем использовать это окно возможностей – и что должны будем отдать взамен", — добавляет Газиз Абишев.

Формат "C5+1" не ломает сложившийся баланс сил, а лишь отражает новую расстановку интересов. По мнению экспертов для Вашингтона это способ сохранить присутствие в стратегически важном регионе, для Центральной Азии – возможность расширять поле внешнеполитического манёвра.