Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и государственные власти подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета, передает BAQ.KZ. Причиной стали действия Белого дома, который развернул войска Национальной гвардии в Лос-Анджелесе в ответ на массовые протесты. Штат утверждает, что такие действия нарушают Конституцию и федеральные законы.

В иске, поданном в Федеральный суд Сан-Франциско, власти Калифорнии требуют отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над их действиями губернатору. В заявлении утверждается, что президент Трамп "несколько раз использовал чрезвычайные полномочия, чтобы выйти за рамки законной исполнительной власти", а действия, предпринятые 7 июня, "ставят под угрозу суверенитет штата и роль губернатора как главнокомандующего Национальной гвардией".

Как отмечается в документе, несмотря на то, что полиция справлялась с подавлением насилия, использование Нацгвардии лишь усилило страх и напряженность среди местных жителей. В иске также подчеркивается, что Трамп использовал закон, который ранее был задействован лишь один раз — в 1970 году президентом Ричардом Никсоном для решения почтовой забастовки. Более того, это первый случай развертывания войск без согласия губернатора с 1965 года, когда Линдон Джонсон отправил войска в Алабаму для защиты правозащитников.

Сам Трамп защитил свое решение, заявив, что без вмешательства Нацгвардии Лос-Анджелес "сгорел бы дотла". По его словам, город и его жители оказались бы в опасности без вмешательства федеральных сил, а местные власти не смогли эффективно справиться с протестами.

Протесты в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско вспыхнули после рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), направленных против нелегальных мигрантов. Массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с полицией, потребовали применения слезоточивого газа и светошумовых гранат.

В ответ на беспорядки в Калифорнию были направлены 2 тысячи национальных гвардейцев и 700 морпехов. Однако губернатор Калифорнии сразу же осудил действия Белого дома, назвав их незаконными и требуя немедленно вернуть войска. Этот конфликт между федеральными властями и штатом может стать важным прецедентом в борьбе за полномочия и контроль над силами Национальной гвардии.