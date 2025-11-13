В Казахстане продолжается обсуждение правил использования кальянов
В кулуарах Сената вице-министр внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал ход обсуждения правил использования кальянов в Казахстане, передаёт BAQ.KZ
По его словам, в настоящее время прорабатывается административная ответственность, а также широкий спектр вопросов, связанных с разрешением ввоза кальянов, использованием оборудования и перечнем предметов, применяемых в заведениях.
"Идет широкий спектр обсуждения данного вопроса. Прежде всего, это разрешение соответствующего ввоза на территорию Республики Казахстан, использование соответствующего оборудования, а также перечень используемых предметов, которые употребляются в кальянах. В обсуждении участвуют международные рабочие группы, а также комитет административной полиции и законодательный орган. Работа будет продолжена, и по результатам мы обязательно скажем о принятом решении", — отметил он.
Также он добавил, что возможно проведение дополнительных общественных слушаний, и вопрос будет решён после комплексного рассмотрения всех аспектов.
