В кулуарах Сената вице-министр внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал ход обсуждения правил использования кальянов в Казахстане, передаёт BAQ.KZ

По его словам, в настоящее время прорабатывается административная ответственность, а также широкий спектр вопросов, связанных с разрешением ввоза кальянов, использованием оборудования и перечнем предметов, применяемых в заведениях.

"Идет широкий спектр обсуждения данного вопроса. Прежде всего, это разрешение соответствующего ввоза на территорию Республики Казахстан, использование соответствующего оборудования, а также перечень используемых предметов, которые употребляются в кальянах. В обсуждении участвуют международные рабочие группы, а также комитет административной полиции и законодательный орган. Работа будет продолжена, и по результатам мы обязательно скажем о принятом решении", — отметил он.

Также он добавил, что возможно проведение дополнительных общественных слушаний, и вопрос будет решён после комплексного рассмотрения всех аспектов.