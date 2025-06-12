Тревожный инцидент произошёл сегодня, 12 июня, в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, неподалёку от популярной зоны отдыха "Бастау" у озера Шалкар, передает BAQ.KZ. Грузовой автомобиль, следовавший по трассе, неожиданно съехал с дороги и опрокинулся. Как сообщается, водитель КамАЗа не справился с управлением - многотонная машина съехала в кювет, а её кабина превратилась в смертельно опасную ловушку для двоих мужчин.

На помощь первыми поспешили очевидцы, которые тут же вызвали экстренные службы. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям прибыли оперативно - и, понимая, что счёт идёт на минуты, начали срочную операцию по извлечению пострадавших. С помощью гидравлического инструмента им удалось вскрыть смятую кабину и достать водителя и пассажира.

Оба мужчины получили первую медицинскую помощь на месте и были переданы бригаде скорой помощи для госпитализации. По словам сотрудников МЧС, действия были проведены в кратчайшие сроки, несмотря на деформацию автомобиля и угрозу для жизни пострадавших.