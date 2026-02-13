Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя автомобиля «КамАЗ», который допустил столкновение со служебной автомашиной полиции, передает BAQ.KZ.

Кадры столкновения КамАЗа с полицейской машиной появились в соцсетях.

"На подъёме по дороге в ущелье Ой-Карагай водители столкнулись с опасными дорожными условиями. Из-за сильного гололёда автомобили не могли продолжить движение и скатывались вниз", - говорится в посте.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, быть внимательными и ответственными на дорогах.