В редакцию BAQ.KZ обратились водители грузовых автомобилей Усть-Каменогорска и дочь водителя КамАЗа Сымбата Шужикбаева, который стал участником трагической аварии летом 2024 года. По их словам, есть опасения, что ответственность пытаются возложить на невиновного.

20 июня 2024 года около 20:00 в Усть-Каменогорске, на проспекте Есенберлина, в районе железнодорожного моста, произошло серьёзное ДТП: легковой автомобиль Geely врезался в КамАЗ. Удар пришёлся в задние колёса грузовика. Пассажир Geely погиб на месте, водитель легкового автомобиля был госпитализирован.

По словам дочери водителя, Маржан Сымбаткызы, её отец выполнял левый поворот при неработающем светофоре, как положено, остановился, убедился в безопасности, пропустил машины. В этот момент в КамАЗ на высокой скорости влетел Geely.

"Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По воле судьбы мой отец оказался жертвой самонадеянной езды легкового автомобиля. На видео видно, как папа остановился, посмотрел, начал поворот. И тут Geely буквально влетает ему в зад. КамАЗ весит 10 тонн, и его подбросило. Кабину развернуло на 110 градусов. Сломалась реактивная тяга, деформировался борт, мост. Такие повреждения не происходят от обычного столкновения", – рассказывает Маржан.

Это место находится в центре города, рядом – пешеходный переход. Ранее очевидцы в соцсетях писали, что легковой автомобиль мчался по городу, обгоняя всех. Сегодня все эти публикации, как ни странно, исчезли, рассказывает девушка.

"Geely участвовал в уличных гонках. Я сама находила видео в TikTok и Instagram. Они притормаживали перед камерами и снова разгонялись. А в районе ДТП камер не было", – говорит Маржан Сымбаткызы.

Она подчёркивает, что в момент удара КамАЗ не мог быть в движении на высокой скорости, он только завершал поворот.

"Реактивная тяга согнулась напополам, что, по словам механиков, невозможно без огромного импульса. Это подтверждается физикой: импульсом удара, траекторией и характером деформации. Мы не можем огласить материалы следствия, но физические факты говорят сами за себя. Если легковушка могла буквально поднять многотонный грузовик, значит, скорость была критической. Почему это не берётся во внимание?", – задаётся вопросом Маржан Сымбаткызы.

Семья опасается, что дело будет рассмотрено формально. Они обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой обратить внимание на детали происшествия до передачи дела в суд.

"Мы хотим не шума, не оправданий, а объективного разбирательства. Наш отец – опытный водитель с 40-летним стажем. Мы видим, что было на видео. И видим, что происходило после. Это не только вопрос нашей семьи, это вопрос принципов: можно ли в городе разгоняться до такой скорости и остаться безнаказанным?", – подытожила Маржан Сымбаткызы.

Редакция направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру РК и Департамент внутренних дел ВКО с просьбой прокомментировать ход расследования.