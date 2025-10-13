Столичный "Барыс" не сумел удержать преимущество и уступил нижегородскому "Торпедо" со счётом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Vesti.kz. Игра началась активно: уже в первом периоде команды обменялись голами. Счёт открыл Кирилл Панюков, но "Торпедо" быстро ответило усилиями Максима Летунова. Позже "Барыс" вновь вышел вперёд — отличился защитник Райли Уолш, установив счёт 2:1 к окончанию стартовой двадцатиминутки.

Во втором периоде нижегородцы перехватили инициативу. Сначала Сергей Гончарук восстановил равновесие, а вскоре Александр Яремчук вывел "Торпедо" вперёд — 2:3. "Барыс" сумел отыграться благодаря точному броску Семёна Симонова, но концовка осталась за гостями. Михаил Абрамов вновь вывел свою команду вперёд, а Алексей Кручинин закрепил преимущество, установив окончательный счёт — 3:5. После поражения "Барыс" занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 13 очков после 15 матчей. "Торпедо" продолжает уверенно идти в лидерах Запада — у нижегородцев 19 очков после 16 встреч и вторая строчка в таблице.