Камбоджа закрыла все пограничные переходы с Таиландом на фоне эскалации конфликта
Мера принята в свете последних событий на границе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Камбоджа полностью закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Таиландом в связи с обострением ситуации в приграничных районах, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Khmer Times со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Камбоджи, решение вступило в силу 13 декабря и будет действовать на неопределённый срок. В ведомстве пояснили, что мера принята "в свете последних событий на границе, в ходе которых тайская сторона совершила акты агрессии против суверенитета Камбоджи".
Эскалация боевых действий между Таиландом и Камбоджей произошла в минувшие выходные. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
По последним данным, Таиланд сообщил о гибели 14 военнослужащих и более чем 120 раненых. Власти Камбоджи заявили о 11 погибших и 74 пострадавших. Из-за боевых действий в Таиланде были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций, а в Камбодже свои дома вынужденно покинули свыше 300 тысяч человек.
Самое читаемое
- Международные отели Rixos и Pana появятся в Кызылорде
- 170 электронных сигарет изъяли полицейские в ходе рейда в Караганде
- Тысячи кур сбежали после аварии грузовика в немецком Кведлинбурге
- Иран арестовал Нобелевскую лауреатку, борца за права женщин Наргиз Мохаммади
- Трагедия в Карагандинской области: взрыв в кафе унес жизни двух человек