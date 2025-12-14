Камбоджа полностью закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Таиландом в связи с обострением ситуации в приграничных районах, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Khmer Times со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Камбоджи, решение вступило в силу 13 декабря и будет действовать на неопределённый срок. В ведомстве пояснили, что мера принята "в свете последних событий на границе, в ходе которых тайская сторона совершила акты агрессии против суверенитета Камбоджи".

Эскалация боевых действий между Таиландом и Камбоджей произошла в минувшие выходные. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

По последним данным, Таиланд сообщил о гибели 14 военнослужащих и более чем 120 раненых. Власти Камбоджи заявили о 11 погибших и 74 пострадавших. Из-за боевых действий в Таиланде были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций, а в Камбодже свои дома вынужденно покинули свыше 300 тысяч человек.