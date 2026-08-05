Поход по ущелью Левый Талгар обернулся сложной спасательной операцией. На высоте 2970 метров на туриста упал камень. Мужчина получил тяжелые травмы, передает BAQ.KZ.

После сообщения о происшествии к пострадавшему выдвинулись спасатели сразу с двух контрольно-спасательных постов. В операции участвовали сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Алматы и Республиканской службы спасения «Барыс».

Спасателям пришлось добираться до туриста по горному рельефу. Добравшись до пострадавшего, они оказали ему первую помощь. Состояние туриста оценили как тяжелое.

Эвакуацию начали в направлении Малого Талгарского перевала. Нести пострадавшего пришлось по сложному участку, где движение затрудняли высота и рельеф.

У перевала к спасателям присоединились волонтеры Федерации альпинизма Алматы. Вместе они продолжили спуск до горного курорта «Шымбулак».

Там туриста передали бригаде Центра медицины катастроф. После этого его доставили в городскую клиническую больницу.