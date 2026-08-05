Камень сорвался на туриста в горах Алматинской области
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Поход по ущелью Левый Талгар обернулся сложной спасательной операцией. На высоте 2970 метров на туриста упал камень. Мужчина получил тяжелые травмы, передает BAQ.KZ.
После сообщения о происшествии к пострадавшему выдвинулись спасатели сразу с двух контрольно-спасательных постов. В операции участвовали сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования акимата Алматы и Республиканской службы спасения «Барыс».
Спасателям пришлось добираться до туриста по горному рельефу. Добравшись до пострадавшего, они оказали ему первую помощь. Состояние туриста оценили как тяжелое.
Эвакуацию начали в направлении Малого Талгарского перевала. Нести пострадавшего пришлось по сложному участку, где движение затрудняли высота и рельеф.
У перевала к спасателям присоединились волонтеры Федерации альпинизма Алматы. Вместе они продолжили спуск до горного курорта «Шымбулак».
Там туриста передали бригаде Центра медицины катастроф. После этого его доставили в городскую клиническую больницу.
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