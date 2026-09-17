Камеры, 5G и диагностика инсульта: как технологии меняют Астану

Более 60 тысяч камер видеонаблюдения в Астане подключены к единой городской платформе, а искусственный интеллект помогает выявлять пожары, драки, скопления людей и другие нештатные ситуации. Об итогах цифровизации столицы за первое полугодие 2026 года рассказал руководитель Управления цифровизации и государственных услуг Берик Ахметов, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Одно из основных направлений – развитие системы Astana Smart City. В нее входят городской Центр обработки данных и Ситуационный центр, куда поступает информация от различных городских служб.

Сейчас в системе работают 35 сценариев ИИ-видеоаналитики. Кроме того, более 1 200 комплексов автоматически фиксируют 15 видов нарушений ПДД.

«В единую систему интегрированы более 18 городских служб, а время передачи информации об инцидентах сокращено с 10 минут до режима реального времени. За первое полугодие отработано более 2,5 тысячи инцидентов», – рассказал Берик Ахметов.

Продолжается установка камер в общественных местах. В этом году планировалось установить 1 200 камер на 240 объектах, из них 1 142 уже работают.

Отдельно расширяется видеонаблюдение в школах и детских садах. В 100 государственных школах установили около 2 тысяч камер и 100 тревожных SOS-кнопок. Всего в общую систему подключено более 10 тысяч школьных камер.

В детских садах на первом этапе планируют установить 1 700 камер, 100 тревожных кнопок и столько же видеодомофонов. Еще 4 тысячи уже работающих камер должны интегрировать в общую систему.

ИИ помогает диагностировать инсульт

Цифровые технологии применяют и в медицине. В трех инсультных центрах Астаны работает система Cerebra AI, которая анализирует КТ-снимки и помогает сократить время диагностики инсульта до пяти минут. За первое полугодие через систему прошло более 5,7 тысячи исследований.

Также цифровизировано медицинское освидетельствование призывников – за шесть месяцев через систему прошли более 7,4 тысячи человек.

В Ситуационный центр здравоохранения поступают данные из 29 медицинских организаций по более чем 220 показателям.

Более 115 услуг собрали на одном портале

В этом году в столице также запустили портал Astana.kz. На нем доступны более 115 городских и коммунальных услуг. Зарегистрировались свыше 14 тысяч пользователей, которые подали более 15 тысяч заявлений.

Единый контакт-центр iKomek 109 за полгода принял более 1,1 млн обращений. По данным акимата, 83% вопросов удалось решить с первого звонка.

Развивается и мобильная связь. Сейчас в Астане работают 423 базовые станции 5G, еще 74 планируют установить до конца года. Из 22 выявленных участков с недостаточным качеством связи проблемы устранили в 12.

Кроме того, в городе продолжают тестировать новые разработки на базе искусственного интеллекта. В рамках Astana Innovations Accelerator в этом году поступило более 300 заявок, из которых отобрали 29 стартапов.

Среди пилотных разработок – проект Úmit для людей с ограниченной мобильностью. Специальное устройство позволяет без помощи рук управлять смартфоном, компьютером, электрической инвалидной коляской и другой техникой.