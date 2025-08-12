В стране запущена национальная цифровая платформа TOR, которая в режиме реального времени фиксирует и анализирует дорожную обстановку. Система объединяет данные с камер в городах и на трассах, патрульных комплексов, дронов и других источников, создавая единое цифровое окно для сотрудников МВД, передает BAQ.KZ.

TOR позволяет выявлять очаги аварийности, фиксировать опасных водителей и контролировать время нахождения за рулём. Платформа — первый шаг к реализации поручения Президента по созданию национальной системы "Безопасный город", которая объединит все камеры и системы распознавания в единую экосистему.

По словам начальника департамента информатизации и связи МВД Сергея Варго, TOR не только фиксирует нарушения, но и прогнозирует риски, предотвращая ДТП и спасая жизни.

Разработчик системы, компания Sergek, использовала опыт работы собственной сети видеонаблюдения. СЕО Евгений Ким отметил, что архитектура TOR легко масштабируется от одного города до всей страны и готова к интеграции технологий Big Data и BI-аналитики.