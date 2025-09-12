В Казахстане продолжается рост числа нарушений правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК.

С января по август 2025 года специальные технические средства и приборы — камеры фото- и видеофиксации, автоматические весовые комплексы, радары — зарегистрировали 7,2 млн административных правонарушений. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в автоматическом режиме фиксируются два вида нарушений: превышение скорости (4,3 млн случаев, +7% г/г); несоблюдение требований дорожных знаков и разметки (2 млн случаев, +46% г/г).

Эти два вида обеспечили почти 89% всех случаев автофиксации.

Существенный рост отмечен и по другим статьям КоАП:

нарушение правил остановки или стоянки — +128%, до 447,2 тыс.;

проезд на запрещающий сигнал светофора — +183%, до 360,7 тыс..

Отдельного внимания заслуживает статья 571 КоАП РК ("Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов"). После вступления в силу поправок в декабре 2024 года автофиксация начала применяться к перегруженным самосвалам. За восемь месяцев зафиксировано 5,3 тыс. таких нарушений, тогда как год назад показателя не было вовсе.

По итогам января–августа к ответственности привлечено 7 млн физических и юридических лиц, на которых наложены штрафы на сумму 82,8 млрд тенге (годом ранее — 63,3 млрд). Фактически взыскано 70,2 млрд тенге.

Власти планируют расширить использование автоматических весовых комплексов — их количество должно увеличиться с нынешних 50 до 220 к 2026 году.