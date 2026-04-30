Камеры и спутники: как контролируют пожары в Казахстане
В стране организовано круглосуточное дежурство и цифровой мониторинг пожарной обстановки.
В Казахстане усилили меры контроля за пожароопасным сезоном, передает BAQ.kz.
С 1 апреля 2026 года в Республиканском центре оперативного управления МЭПР организовано ежедневное дежурство с возможностью перехода на круглосуточный режим.
Кроме того, в Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС создан специальный оперативный штаб.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Максат Елемесов.
Как ведется контроль
"В настоящее время в круглосуточном режиме обеспечено дежурство представителей заинтересованных организаций", - сказал он.
В работе задействованы:
- РГКП «Казавиалесоохрана»
- РГП «Казгидромет»
- КазАвтоЖол
- Министерство здравоохранения
- Центр медицины катастроф
- Қазақстан Ғарыш Сапары
Цифровой мониторинг
Пожарная обстановка отслеживается с помощью современных технологий.
Используются данные камер системы раннего обнаружения пожаров, а также геосервиса mchs.gharysh.kz.
"Осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки с обеспечением оперативного реагирования", - отметил спикер.
Это позволяет быстрее выявлять очаги возгораний и оперативно реагировать на них.
В случае ухудшения ситуации службы готовы перейти на круглосуточный режим работы и усилить меры реагирования.
Пожароопасный сезон в Казахстане традиционно начинается весной. В последние годы в стране усиливают цифровой контроль и координацию служб для предотвращения крупных природных пожаров.
