Камеры и спутники: как контролируют пожары в Казахстане

В Казахстане усилили меры контроля за пожароопасным сезоном, передает BAQ.kz.

С 1 апреля 2026 года в Республиканском центре оперативного управления МЭПР организовано ежедневное дежурство с возможностью перехода на круглосуточный режим.

Кроме того, в Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС создан специальный оперативный штаб.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР Максат Елемесов.

Как ведется контроль

"В настоящее время в круглосуточном режиме обеспечено дежурство представителей заинтересованных организаций", - сказал он.

В работе задействованы:

РГКП «Казавиалесоохрана»

РГП «Казгидромет»

КазАвтоЖол

Министерство здравоохранения

Центр медицины катастроф

Қазақстан Ғарыш Сапары

Цифровой мониторинг

Пожарная обстановка отслеживается с помощью современных технологий.

Используются данные камер системы раннего обнаружения пожаров, а также геосервиса mchs.gharysh.kz.

"Осуществляется постоянный мониторинг пожарной обстановки с обеспечением оперативного реагирования", - отметил спикер.

Это позволяет быстрее выявлять очаги возгораний и оперативно реагировать на них.

В случае ухудшения ситуации службы готовы перейти на круглосуточный режим работы и усилить меры реагирования.

Пожароопасный сезон в Казахстане традиционно начинается весной. В последние годы в стране усиливают цифровой контроль и координацию служб для предотвращения крупных природных пожаров.