Камеры, интервью и разговоры о будущем: как прошёл первый день Astana Media Week 2026

В Астане стартовала юбилейная Astana Media Week 2026. Десятки камер, оживлённые дискуссии, международные эксперты и разговоры о будущем журналистики – Дворец мира и согласия на три дня превратился в площадку, где обсуждают, каким будет медиарынок в эпоху искусственного интеллекта. Атмосферу первого дня запечатлела корреспондент BAQ.KZ. Подробнее – в фоторепортаже.

С самого утра Дворец мира и согласия наполнился голосами журналистов, медиаменеджеров и экспертов. У входа встречались коллеги из разных редакций, в фойе завязывались разговоры, а представители СМИ готовили камеры, микрофоны и оборудование для прямых включений.

Здесь собрались представители традиционных и цифровых медиа, пресс-служб, PR-индустрии, государственных органов и квазигосударственного сектора. Одни приехали послушать выступления международных экспертов, другие – найти партнёров, обменяться опытом и обсудить новые проекты.

Главной темой юбилейной медиа-недели стала «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия».

Именно доверие стало одним из наиболее обсуждаемых вопросов первого дня. Как отличить настоящую информацию от созданной нейросетью? Сможет ли искусственный интеллект заменить журналиста? И что останется главным преимуществом профессиональных редакций?

От международных экспертов до руководителей казахстанских СМИ

На пленарной сессии встретились представители крупнейших медиакомпаний и технологической индустрии.

Среди участников – вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, представитель Meta Филип Чуа, генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун, представители Euronews и другие приглашённые эксперты.

В зале внимательно слушали выступления, фиксировали важные тезисы и обсуждали услышанное с коллегами. Между сессиями деловая атмосфера перемещалась в коридоры: здесь продолжались дискуссии, обмен контактами и короткие интервью.

Медианеделя, которая объединяет страны

Одной из особенностей Astana Media Week стало участие зарубежных специалистов. Представители Азербайджана, Кыргызстана, Швейцарии и других стран делились опытом работы в стремительно меняющейся медиасреде.

Программный директор государственного телевидения Азербайджана Эмин Гусейнов в интервью BAQ.KZ отметил, что такие площадки помогают не только обмениваться идеями, но и создавать реальные совместные проекты.

«Именно на таких площадках зарождаются новые профессиональные связи. Мы встречаемся, знакомимся, обмениваемся идеями, находим общие интересы и возможности для дальнейшего сотрудничества», – отметил Эмин Гусейнов.

По словам Гусейнова, азербайджанское телевидение уже имеет опыт совместных проектов с коллегами из стран Центральной Азии и открыто к дальнейшему сотрудничеству.

BAQ.KZ – в центре событий

В первый день форума журналисты активно работали не только в залах заседаний. Практически на каждом шагу можно было увидеть съёмочные группы: кто-то записывал стендап, кто-то готовил интервью, а кто-то передавал новости непосредственно с площадки.

АО «Qazcontent» организовало передвижную студию, где корреспонденты BAQ.KZ провели серию интервью с участниками и спикерами медиа-недели.

Одним из гостей студии стал генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун.

«Такие площадки дают представителям медиаиндустрии возможность обмениваться опытом, делиться идеями и перенимать знания у профессионалов, которые развивают отрасль. Это всегда двусторонний обмен, полезный для всех участников», – отметил Дмитрий Мун.

Будущее журналистики обсуждают уже сегодня

Программа первого дня не ограничилась пленарными выступлениями. Участники обсуждали ответственность при использовании искусственного интеллекта, цифровую безопасность молодёжи, развитие англоязычных медиа Центральной Азии и новые инструменты многоязычного вещания.

Отдельное внимание уделили тому, как редакциям сохранять достоверность информации в условиях, когда нейросети способны создавать тексты, изображения и видео за считаные секунды.

Astana Media Week – это не только выступления со сцены. Это встречи старых коллег, новые знакомства, обмен профессиональными идеями и возможность увидеть, насколько быстро меняется журналистика.

В перерывах между сессиями участники продолжали обсуждать услышанное, фотографировались, записывали комментарии и договаривались о будущих проектах.

Первый день юбилейной Astana Media Week показал: технологии становятся всё более заметной частью медиапроизводства, но в центре журналистики по-прежнему остаются люди – те, кто задаёт вопросы, проверяет факты и отвечает за каждое опубликованное слово. Astana Media Week 2026 проходит с 14 по 16 октября в Астане.