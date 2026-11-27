Главного директора по производству «Казатомпрома» Куаныша Омарбекова, которого задержали 23 ноября по делу о коррупции в «Самрук-Қазына», арестовали на два месяца. Вместе с ним под стражу отправили главного менеджера департамента компании Е. Байкулова. Арест следственный суд санкционировал 26 ноября, сообщает пресс-служба КНБ.

В ведомстве объяснили, почему для обоих выбрали арест.

«Решение вынесено с учетом характера и тяжести инкриминируемых деяний, а также в целях исключения давления на возможных соучастников и свидетелей, сокрытия доказательств и имущества, нажитого преступным путем», – говорится в сообщении КНБ.

Процессуальные действия продолжаются, другие подробности по статье 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашаются.

После задержания Омарбекова в КНБ сообщали, что его и других задержанных подозревают в причастности к коррупционной схеме бывшего руководства фонда «Самрук-Қазына».

«Они подозреваются в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством „Самрук-Казына“. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 Уголовного кодекса РК», – сообщали в КНБ.

Эта статья предусматривает ответственность за дачу взятки в особо крупном размере.

24 ноября совет директоров «Казатомпрома» досрочно прекратил полномочия двух членов правления, Куаныша Омарбекова и главного директора по коммерции Владислава Байгужина. 26 ноября компанию по собственному желанию покинул главный директор по закупкам и общим вопросам Дархан Сагиндыков. О связи его ухода с расследованием официально не сообщалось.

«Казатомпром» — крупнейший в мире производитель урана. В 2025 году на компанию пришлось около 20% мировой первичной добычи.

На фоне задержания и кадровых перестановок депозитарные расписки «Казатомпрома» на Лондонской фондовой бирже теряли почти 10% стоимости, но 26 ноября начали восстанавливаться. В компании заверили, что производственные и финансовые прогнозы на 2026 год остаются прежними.

Само дело началось с задержания руководителей фонда и железнодорожной компании. 11 ноября Служба по противодействию коррупции КНБ задержала председателя правления «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, главу КТЖ Елжаса Отыншиева и других лиц. 14 ноября суд санкционировал их арест.