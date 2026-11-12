Камеры, которые слышат: МВД поддержало пилот против шумных ночных гонщиков

Нарушителей ночной тишины на дорогах могут начать ловить автоматически. МВД поддержало предложение депутата Курултая Кендебая Адамбека запустить пилотный проект с акустическими камерами, которые сами фиксируют превышение допустимого уровня шума.

Поводом для депутатского запроса, оглашенного 23 сентября, стали обращения граждан. На центральных улицах городов водители мотоциклов и тюнингованных машин устраивают несанкционированные гонки, запускают пиротехнику и намеренно шумят возле жилых домов.

Фиксируют такие нарушения редко. Чаще всего меры принимают только после жалоб жителей. А штраф за нарушение ночной тишины составляет 5 МРП, или 21 625 теңге.

«Эта проблема вышла за рамки нарушения правил дорожного движения и превратилась в вопрос общественной безопасности. Кроме того, она негативно сказывается на отдыхе и ночном покое граждан. Однако нарушители во многих случаях остаются безнаказанными», заявил Кендебай Адамбек.

Депутат предложил объединить акустические устройства и шумомеры с системами фото- и видеофиксации и запустить это в пилотном режиме. Помимо этого, он предложил создать совместные экипажи патрульной полиции и участковых инспекторов, помещать машины нарушителей на спецстоянку до полного устранения незаконных технических изменений, пересмотреть наказание за нарушение ночной тишины и разработать порядок, по которому такие нарушения будут квалифицировать как мелкое хулиганство.

В официальном ответе МВД поддержало главное предложение депутата.

«Министерство поддерживает запуск пилотного проекта по интеграции современных акустических камер и приборов измерения уровня шума в системы фото- и видеофиксации для автоматического выявления превышения предельного уровня шума», говорится в ответе министра внутренних дел Ержана Саденова.

Сейчас в ведомстве изучают опыт США, Германии и Франции. Вместе с заинтересованными госорганами в рамках обновления Кодекса об административных правонарушениях прорабатывают соразмерную ответственность за нарушение ночной тишины, порядок содержания машин на спецстоянках до устранения незаконных изменений и подходы к квалификации таких нарушений на дорогах.

С начала года, по данным МВД, полицейские пресекли 22,2 тысячи нарушений ночной тишины и 24 тысячи случаев езды на незаконно переоборудованных машинах с прямоточными и громкими выхлопными системами. По всей стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной город».

Запуск пилотного проекта и поправки в законодательство депутат взял на контроль, сообщили в пресс-службе Курултая.