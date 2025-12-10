Министерство внутренних дел Казахстана предупредило водителей об усилении контроля скорости в зимний период. Из-за осложнения погодных условий на республиканских трассах вводятся временные ограничения движения, а системы фиксации нарушений будут автоматически подстраиваться под сниженный скоростной режим, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, на автодорогах массово используются дорожные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости", а на ключевых трассах, включая направления Астана – Щучинск и Астана – Темиртау, работают электронные табло переменной информации. С их помощью допустимая скорость может снижаться оперативно — на время буранов, гололёда и сильного ухудшения видимости.

При этом камеры фиксации нарушений автоматически переходят в режим контроля именно той скорости, которая установлена временными знаками. Нарушения будут фиксироваться как по мгновенной, так и по средней скорости движения.

В МВД подчёркивают, что меры направлены не на создание неудобств для водителей, а на снижение аварийности и сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения.

Ведомство призвало автолюбителей строго соблюдать временные ограничения и учитывать погодные условия при планировании поездок.