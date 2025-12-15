В городе Косшы Акмолинской области стартовал пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы видеонаблюдения Sergek, передает BAQ.KZ.

В рамках пилота в городе установлено 1000 камер видеонаблюдения, подключённых по оптоволоконным каналам связи. Среди них более 872 — камеры общественной безопасности с функциями видеоаналитики, а также 24 аппаратно-программных комплекса на дорогах с 128 камерами. Для управления системой создан Центр оперативного управления на 10 рабочих мест.

Новая инфраструктура позволит полиции круглосуточно контролировать дорожную обстановку и общественный порядок, а акимату — оперативно выявлять нарушения в сфере экологии и жилищно-коммунального хозяйства.

Система Sergek фиксирует основные нарушения ПДД, распознаёт марку, цвет и тип транспортных средств, а также анализирует происходящее в общественных пространствах. Она способна выявлять потенциально опасные ситуации — от несанкционированных свалок и незаконной парковки до скоплений людей, задымления, пожаров и конфликтных инцидентов.

Интеграция с базой Генеральной прокуратуры КИРЕБ позволяет распознавать разыскиваемых лиц. Для повышения безопасности в общественных местах установлены две кнопки SOS, а на высотных зданиях размещены усиленные камеры с многократным зумом. Более 500 ранее действовавших камер видеонаблюдения также были интегрированы в систему.

Пилот в Косшы станет основой для масштабирования цифровых решений в сфере общественной безопасности и устойчивого развития городов по всей стране.