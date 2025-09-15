Камеры "Sergek" заработали еще в одном регионе Казахстана
В Алматинской области завершено внедрение интеллектуальной системы общественной и дорожной безопасности ""Sergek", передает BAQ.KZ.
На сегодняшний день система полностью введена в эксплуатацию: круглосуточный мониторинг обеспечивают более 9 000 видеокамер, установленных на автодорогах, в жилых дворах и общественных местах. Всего в рамках проекта смонтировано 325 аппаратно-программных комплексов. Кроме того, впервые охвачены 32 отдалённых населённых пункта, где ранее видеонаблюдение отсутствовало.
Ожидается, что внедрение "Sergek" позволит снизить уровень преступности в общественных местах до 40%, а смертность в дорожно-транспортных происшествиях — более чем на 50%.
Система сочетает технологии видеонаблюдения и искусственный интеллект, что позволяет в реальном времени отслеживать ситуацию и оперативно реагировать на инциденты, повышая уровень общественной и дорожной безопасности в регионе.
