Случаи жестокого обращения с воспитанниками детских садов в разных регионах Казахстана вновь подняли вопрос безопасности детей. Депутаты предлагают расширить обязательный охват видеонаблюдения в дошкольных организациях, увеличить срок хранения записей с 30 до 90 суток и установить дополнительные меры контроля.

С таким депутатским запросом фракция партии «Әділет» обратилась к министрам просвещения и внутренних дел. Документ озвучила депутат Курултая Таттыгуль Талаева.

В качестве повода для обращения она привела недавние случаи жестокого обращения с детьми в Астане, Актобе, Шымкенте, Темиртау, Павлодаре и Жамбылской области. По словам депутата, во многих ситуациях именно записи камер видеонаблюдения помогли выявить нарушения.

Особую обеспокоенность вызывает безопасность детей с особыми образовательными потребностями, которые не всегда могут самостоятельно рассказать о произошедшем или попросить о помощи.

«Безопасность ребёнка в детском саду не должна зависеть от случайно сохранившейся видеозаписи или от того, сумел ли ребёнок рассказать взрослым о случившемся», – подчеркнула Талаева.

По ее словам, действующие стандарты видеонаблюдения, утвержденные в 2019 году, в первую очередь ориентированы на охрану объектов. При этом групповые, игровые комнаты и кабинеты коррекционной работы прямо не включены в обязательный перечень помещений для установки камер. Минимальный срок хранения записей составляет 30 суток, а для частных детских садов аналогичные единые требования не установлены.

В связи с этим депутаты предлагают три ключевые меры:

Установить обязательный перечень помещений для видеонаблюдения во всех государственных и частных детских садах, одновременно предусмотрев защиту права детей на частную жизнь.

Рассмотреть возможность непрерывной аудиофиксации в помещениях, где видеосъемка не допускается, с соблюдением требований к защите персональных данных и ограничению доступа к записям.

Увеличить срок хранения видеозаписей с 30 до 90 суток, а также определить порядок предоставления материалов родителям и ответственность руководителей за сохранность архива.

Отдельно депутат обратила внимание на необходимость системной защиты прав несовершеннолетних. В Курултае также объявлено о начале работы депутатской группы «Дети Казахстана».