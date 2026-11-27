Персональные данные тысяч школьников оказались под угрозой в Атырауской области. В одном учебном заведении сведения о детях разместили на зарубежной цифровой платформе, в другом – передали в систему учета посещаемости без согласия родителей. Еще в одной школе камеры видеонаблюдения установили в туалетах. Прокуратура добилась устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщили в прокуратуре Атырауской области, нарушения выявили в ходе надзорной деятельности.

В Махамбетском районе детская школа искусств имени З. Ещанова разместила на зарубежной цифровой платформе персональные данные более 400 детей.

В школе №6 Жылыойского района сведения о более чем 2 тысячах учеников внесли в программу учета посещаемости без согласия родителей.

Еще один случай зафиксировали в одной из школ Атырау. Там камеры видеонаблюдения установили в туалетах, что затронуло права более 1,4 тысячи детей и создало риски для их психологического и эмоционального благополучия.

В прокуратуре напомнили, что Конституция гарантирует каждому право на личную тайну и защиту персональных данных. Соблюдать эти требования обязаны не только родители, но и организации образования.

По всем выявленным фактам приняты меры прокурорского надзора: нарушенные права детей восстановлены, виновные лица привлечены к ответственности.

Вопрос защиты личной тайны и персональных данных несовершеннолетних остается на контроле прокуратуры.