Камеры в школьных туалетах и утечка данных: прокуратура выявила нарушения прав более 4 тысяч детей
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Персональные данные тысяч школьников оказались под угрозой в Атырауской области. В одном учебном заведении сведения о детях разместили на зарубежной цифровой платформе, в другом – передали в систему учета посещаемости без согласия родителей. Еще в одной школе камеры видеонаблюдения установили в туалетах. Прокуратура добилась устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.
Как сообщили в прокуратуре Атырауской области, нарушения выявили в ходе надзорной деятельности.
В Махамбетском районе детская школа искусств имени З. Ещанова разместила на зарубежной цифровой платформе персональные данные более 400 детей.
В школе №6 Жылыойского района сведения о более чем 2 тысячах учеников внесли в программу учета посещаемости без согласия родителей.
Еще один случай зафиксировали в одной из школ Атырау. Там камеры видеонаблюдения установили в туалетах, что затронуло права более 1,4 тысячи детей и создало риски для их психологического и эмоционального благополучия.
В прокуратуре напомнили, что Конституция гарантирует каждому право на личную тайну и защиту персональных данных. Соблюдать эти требования обязаны не только родители, но и организации образования.
По всем выявленным фактам приняты меры прокурорского надзора: нарушенные права детей восстановлены, виновные лица привлечены к ответственности.
Вопрос защиты личной тайны и персональных данных несовершеннолетних остается на контроле прокуратуры.