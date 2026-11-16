Камнепад произошел на трассе Усть-Каменогорск – Алтай в ВКО
Дорожники обнаружили обвал во время патрулирования и приступили к расчистке участка.
16 Ноября 2026, 04:03
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16 Ноября 2026, 04:0316 Ноября 2026, 04:03
124Фото: Скриншот видео
В Восточно-Казахстанской области на 25-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Алтай произошел камнепад. Последствия обвала устраняют дорожные службы, при этом проезд транспорта остается безопасным.
Инцидент произошел 15 ноября около 14:00. Камнепад обнаружили сотрудники восточно-казахстанского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» во время патрулирования.
Обвал зафиксировали на участке республиканской трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи.
В филиале «ҚазАвтоЖол» сообщили, что безопасный и бесперебойный проезд транспорта обеспечен. В настоящее время дорожники занимаются устранением последствий камнепада.
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