Камнепад произошел на трассе Усть-Каменогорск – Алтай в ВКО

В Восточно-Казахстанской области на 25-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Алтай произошел камнепад. Последствия обвала устраняют дорожные службы, при этом проезд транспорта остается безопасным.

Инцидент произошел 15 ноября около 14:00. Камнепад обнаружили сотрудники восточно-казахстанского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» во время патрулирования.

Обвал зафиксировали на участке республиканской трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи.

В филиале «ҚазАвтоЖол» сообщили, что безопасный и бесперебойный проезд транспорта обеспечен. В настоящее время дорожники занимаются устранением последствий камнепада.