Заблудившихся в горах молодых людей спасли ночью под Алматы
27 Августа 2026, 04:21
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27 Августа 2026, 04:2127 Августа 2026, 04:21
163Фото: МЧС РК
В Карасайском районе Алматинской области спасатели ночью нашли двух молодых людей, которые заблудились в горах на высоте около 2600 метров. В службу 112 обратился молодой человек. Он сообщил, что вместе с девушкой потерял ориентир в районе поляны «Терра». Вскоре заряд телефона закончился, и связь с ними прервалась.
На поиски выдвинулись спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы. Молодого человека 2006 года рождения и девушку 2005 года рождения обнаружили и сопроводили до парковки «Алма-Арасан». Медицинская помощь им не потребовалась. После этого молодые люди самостоятельно отправились домой.
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