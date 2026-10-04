Камнепады отрезали от транспортного сообщения три села в Дагестане
Движение по дороге «Ланда — Шидиб» временно закрыли из-за разрушения земляного полотна и обвалов.
4 Октября 2026, 05:32
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4 Октября 2026, 05:324 Октября 2026, 05:32
350Фото: Report
В Тляратинском районе Дагестана временно прервано транспортное сообщение с тремя населенными пунктами из-за камнепадов и разрушения участка автомобильной дороги.
Как сообщили в государственном учреждении «Дагестанавтодор», движение автотранспорта закрыли на первом километре дороги «Ланда — Шидиб». Причиной стали разрушение земляного полотна и камнепады.
Без транспортного сообщения остались сёла Бочох, Хантаколоб и Шидиб. Восстановительные работы начнут после стабилизации обвальных процессов.
Накануне в Дагестане из-за обильных дождей повысился уровень воды в реках, после чего был произведён сброс воды с Гоцатлинской ГЭС.
Кроме того, в горных и высокогорных районах республики выпал первый снег.
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