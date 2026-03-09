Бывшее общежитие в Астане по адресу Иманжусипа Кутпанова, 7 в буквальном смысле раскалывается на две части, передает BAQ.kz.

Жильцы бьют тревогу: сквозные трещины в стенах пронизывают здание с верхних этажей практически до основания. Один корпус плавно отдаляется от другого.

Отчетливее это видно изнутри. Долго искать трещины не пришлось. Люди опасаются любой стройки вблизи здания, ведь работы могут повлиять на устойчивость дома.

"Наша глобальная проблема – это расширение трещин в стенах. Началось все с того, что давно в нашем районе произошел какой-то взрыв. Видимо вибрация повлияла на плиты. Моя соседка, бабушка, рассказывает, что по ночам слышит, как через стену гуляет ветер", - говорит Люсьена Диль.

Темные коридоры с первого по пятых этажи пропитаны сыростью. Пожарные выходы, которые должны спасти людей в случае возгорания, задымления или иного ЧП закрыты. А вот и потенциальная опасность - переплетение проводов, которые словно рождественские гирлянды тянутся под потолком.

"В нашем доме живут инвалиды и астматики. Я сама стою на учете. На стенах в комнатах грибок черный, плесень. Все скрипит. Камни падают с фасада. Много раз попадали на стоящие рядом автомобили. Но самое страшное – это трещины в стенах. Мы просим лучших условий для жизни. Помогите нам", - описывает свою историю Алла Крейгер.

Обратили ли на проблемы жильцов внимание или они так и останутся без помощи? Узнать это вы сможете, посмотрев новый выпуск программы "Это вам не Лондон", который выйдет на нашем ютуб-канале в четверг.