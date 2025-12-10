По инициативе канадской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Республики Казахстан Ермеком Кошербаевым и министром иностранных дел Канады Анитой Ананд, передаёт BAQ.KZ.

В ходе беседы Ермек Кошербаев поздравил Канаду с успешным председательством в "Группе семи" (G7), отметив высокий уровень двустороннего экономического взаимодействия. Он подчеркнул положительную динамику товарооборота и реализацию крупных инвестиционных проектов с участием канадских компаний, в том числе Cameco, Ivanhoe, Teck Resources, First Quantum Minerals и B2Gold.

Анита Ананд, в свою очередь, заявила о заинтересованности Канады в дальнейшем расширении сотрудничества с Казахстаном в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, инновационной и образовательной сферах. Она также подчеркнула готовность поддерживать регулярный политический диалог и обмен визитами на высоком уровне.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и взаимодействие в многосторонних форматах, "сверив часы" по ключевым направлениям сотрудничества.