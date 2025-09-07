Бортпроводники Air Canada и Air Canada Rouge почти единогласно — 99,1% голосов — отвергли предложенное компанией соглашение о повышении зарплат. Теперь вопрос будет решаться через медиацию, а при отсутствии результата — в арбитраже, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на NBC News.

Ранее, 19 августа, после четырёхдневной забастовки, оставившей без перелётов около полумиллиона пассажиров, стороны заключили временное соглашение. По условиям договора новые акции протеста невозможны, поэтому рейсы продолжают выполняться.

Компания заявила, что проект соглашения предусматривал улучшения в оплате труда, пенсиях и льготах, а также частичную компенсацию за работу на земле. Однако бортпроводники сочли предложенное повышение (около 20% для начинающих и 16% для опытных сотрудников за четыре года) недостаточным на фоне высокой стоимости жизни в крупных городах, таких как Торонто. Многие из них вынуждены работать на двух или трёх работах.

В центре конфликта остаётся требование оплачивать труд с момента регистрации на рейс до окончания смены, а не только во время полёта.