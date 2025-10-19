Туркестанский филиал РГП "Казводхоз" проводит реконструкцию канала К-17 в Мактааральском районе области. До конца этого года планируется забетонировать участок протяженностью 3,3 км. На сегодня дно канала полностью очищено, ведется подготовка к уплотнительным и бетонным работам, передаёт BAQ.KZ.

Общая протяженность канала К-17 – 15 км, пропускная способность – 6,5 м³/с. Реконструкция объекта позволит снизить потери воды и повысить эффективность орошения посевных площадей.