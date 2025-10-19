Канал протяженностью 15 км реконструируют в Туркестанской области
До конца этого года планируется забетонировать участок протяженностью 3,3 км.
Сегодня, 12:17
105Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК
Туркестанский филиал РГП "Казводхоз" проводит реконструкцию канала К-17 в Мактааральском районе области. До конца этого года планируется забетонировать участок протяженностью 3,3 км. На сегодня дно канала полностью очищено, ведется подготовка к уплотнительным и бетонным работам, передаёт BAQ.KZ.
Общая протяженность канала К-17 – 15 км, пропускная способность – 6,5 м³/с. Реконструкция объекта позволит снизить потери воды и повысить эффективность орошения посевных площадей.
"В работах задействована специальная техника. Туркестанский филиал "Казводхоза" внимательно следит за качественным и своевременным выполнением работ со стороны подрядной организации", – сообщил директор филиала Казыбек Бедебаев.
