  • 19 Октября, 13:38

Канал протяженностью 15 км реконструируют в Туркестанской области

До конца этого года планируется забетонировать участок протяженностью 3,3 км.

Сегодня, 12:17
Министерство водных ресурсов и ирригации РК Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17
105
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Туркестанский филиал РГП "Казводхоз" проводит реконструкцию канала К-17 в Мактааральском районе области. До конца этого года планируется забетонировать участок протяженностью 3,3 км. На сегодня дно канала полностью очищено, ведется подготовка к уплотнительным и бетонным работам, передаёт BAQ.KZ.

Общая протяженность канала К-17 – 15 км, пропускная способность – 6,5 м³/с. Реконструкция объекта позволит снизить потери воды и повысить эффективность орошения посевных площадей.

"В работах задействована специальная техника. Туркестанский филиал "Казводхоза" внимательно следит за качественным и своевременным выполнением работ со стороны подрядной организации", – сообщил директор филиала Казыбек Бедебаев.

