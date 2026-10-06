Канал Сатпаева подал 50 млн кубометров воды на поля двух областей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской и Карагандинской областях в период поливного сезона по Каналу имени Каныша Сатпаева подали около 50 млн кубометров воды. Воду получили хозяйства почти на 24 тыс. гектаров, передает BAQ.KZ.
В 2026 году филиал заключил 43 договора на подачу воды для орошения. В Павлодарской области речь идет о 40 договорах и 17,4 тыс. гектаров, в Карагандинской области о трех договорах и 6,4 тыс. гектаров.
На этих землях выращивают картофель, подсолнечник, другие масличные культуры, яровую пшеницу, многолетние травы и кукурузу на силос.
За сезон в Павлодарскую область направили 27 млн кубометров воды, в Карагандинскую область около 23 млн кубометров.
По данным филиала, поливной период прошел без аварий, заявленный объем воды сельхозпроизводителям подали полностью. Жалоб от потребителей не поступало.
В ближайшие годы площадь земель, которые получают воду через Канал Сатпаева, планируют увеличить еще на 7 496 гектаров.
Параллельно Ертисская бассейновая инспекция проверяет соблюдение лимитов водопользования и случаи забора воды без договора или разрешения. С начала 2026 года инспекция выявила 17 нарушений. Общая сумма штрафов составила 2,7 млн тенге.
Самое читаемое
- Две дороги почти за 282 млрд тенге строят в Кызылординской области
- Конина по предоплате обернулась уголовным делом в Астане
- Турецкое судно с зерном затонуло после удара дрона в Чёрном море
- 15-летний школьник из Жамбылской области погиб после конфликта со сверстниками
- После трагедии на Каспии: выжившие моряки встретились с родными