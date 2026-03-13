Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев проверил готовность области Улытау к большой воде, передает BAQ.KZ.

В ходе рабочей поездки вице-премьер ознакомился с состоянием русла реки Жезды, проинспектировал работы по защите паводкоопасных населенных пунктов Карсакпай, Сарлык, Коргасын, Бозтумсык и Малшыбай, а также осмотрел плотины Карсакпай и Кененбай. В Жезказгане вице-премьер посетил Кенгирское водохранилище и заслушал информацию акима города о текущей обстановке.

Всего на территории области 27 населенных пунктов, подверженных риску паводков. В восьми из них угроза подтопления сохраняется, в остальных 19 – значительно снижена благодаря проведенным инженерным и профилактическим работам.

В рамках подготовки к паводковому периоду в регионе возведено 1,6 км защитных дамб, очищено 3,5 км каналов, 3 км арыков и 350 водопропускных сооружений.

На постоянном контроле находятся реки Сарысу, Жаман Сарысу, Талдысай, Каракенгир, Жезды, а также Кенгирское, Актастинское и Жездинское водохранилища.

Для оперативного реагирования сформированы резервы техники, инертных материалов и других необходимых ресурсов. С 1 марта силы и средства гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

«Гидрометеорологическая обстановка в регионе остается стабильной. Однако важно оперативно реагировать на любые изменения и вести круглосуточный мониторинг в зонах риска. По расчетам «Казгидромета» есть вероятность повышения критических уровней воды на реках Сарысу и Кенгир. Высокий риск прогнозируется в Жанааркинском районе, средний – в Улытауском. В связи с этим необходимо ускорить санацию русел рек Сарысу и Теренбутак», — отметил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер поручил акимату области совместно с профильными службами усилить превентивные меры по защите населенных пунктов от паводков. В частности, в кратчайшие сроки завершить расчистку русел рек и водопропускных сооружений, обеспечить постоянный мониторинг уровня воды, проверить готовность гидротехнических сооружений и актуализировать планы эвакуации населения в случае осложнения ситуации.