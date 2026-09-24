Канат Бозумбаев: Расследование будет проведено максимально тщательно и в кратчайшие сроки
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев выступил с обращением к гражданам Казахстана.
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Как заявил Канат Бозумбаев, сегодня наша страна столкнулась с тяжелой утратой. В результате трагического происшествия в Мангистауской области погибло 12 наших военнослужащих, троих удалось спасти, поиски оставшихся двоих продолжаются.
"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выражает глубокие и искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших солдат и офицеров. Президент и весь народ Казахстана разделяют вашу невосполнимую боль.
По поручению Президента, Правительством создана специальная комиссия под моим руководством для выяснения всех деталей случившегося. В связи с произошедшим уполномоченными органами уже возбуждены уголовные дела.
Расследование будет проведено максимально тщательно, объективно и в кратчайшие сроки. Все должностные лица, чьи действия или бездействие привели к этой трагедии, понесут наказание по всей строгости закона", - сказал заместитель премьер-министра.
По его словам, государство не оставит семьи погибших один на один с этой бедой. Каждой семье погибшего военнослужащего будет предоставлена крупная материальная помощь, а также оказана вся необходимая поддержка.
Ход расследования и оказание помощи семьям находятся под личным контролем.
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