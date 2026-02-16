Постановлением Правительства Республики Казахстан, Канат Жумабаевич Искаков назначен на должность первого вице-министра культуры и информации, передает BAQ.KZ.

По информации пресс-службы Правительства РК, Искаков Канат Жумабаевич родился в 1982 году в г. Шымкенте.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы.

В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в Мажилисе Парламента РК, секретариате Государственного секретаря РК Администрации Президента РК, в Центре стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК. 2012-2021 гг. занимал должность заведующего сектором Пресс-службы Администрации Президента РК.

2021-2023 гг. — председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С 2023 года по настоящее время — вице-министр культуры и информации РК.