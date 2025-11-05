Канат Сахариянов: ИИ не заменит журналистов – у него нет чувства справедливости
Сессия прошла в рамках Astana Media Week 2025, организованной АО "Qazcontent".
Директор телеканала Atameken Business Канат Сахариянов во время сессии "Журналистика на перепутье: рождение цифрового медиа с ИИ" на Astana Media Week 2025 высказался о будущем профессии в эпоху искусственного интеллекта, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, заменить журналистов ИИ невозможно, поскольку машина не обладает ключевыми человеческими качествами, которые лежат в основе профессии.
"Посмотрите, что отличает журналиста от искусственного интеллекта? Это, во-первых, обострённое чувство справедливости, а во-вторых, профессиональное критическое мышление. Этого нет у ИИ и вряд ли появится", – отметил Сахариянов.
Он подчеркнул, что искусственный интеллект всегда будет инструментом, требующим человеческого управления.
"ИИ не сможет сказать: "Я хочу быть". Он не способен на моральные и этические принципы. Поэтому критическое мышление и чувство справедливости журналиста не заменит никакая технология", – добавил директор Atameken Business.
Напомним, в Астане состоялось торжественное открытие Astana Media Week 2025 – крупнейшего ежегодного форума страны в сфере медиа и коммуникаций.
