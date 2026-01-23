Новым председателем президиума Национальная палата предпринимателей "Атамекен" избран Канат Шарлапаев. Решение было принято сегодня на XIII съезде НПП "Атамекен", передаёт BAQ.KZ.

На этом посту Канат Шарлапаев сменил Раимбека Баталова, который ранее возглавлял президиум палаты.

Канат Шарлапаев окончил Саратовский социально-экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", а также Cranfield School of Management в Великобритании, где получил степень магистра в области финансов и управления.

Трудовую деятельность он начал в международной финансовой сфере. В 2006–2015 годах работал в инвестиционном банке Citi в Великобритании и Чехии, а также в Лондоне, где прошёл путь от специалиста финансового департамента до вице-президента региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке.

В 2015–2022 годах занимал руководящие должности в Ситибанк Казахстан и Ситибанк Россия, включая позиции главного финансового директора и старшего вице-президента.

С февраля 2022 года Канат Шарлапаев возглавлял правление и входил в совет директоров АО "НУХ "Байтерек". В сентябре 2023 года он был назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан.

С февраля по сентябрь 2025 года Шарлапаев работал помощником Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.