Канат Шарлапаев: Наша задача — не просто выявлять проблемы бизнеса, а добиваться их решения

В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" состоялась встреча председателя Президиума НПП Каната Шарлапаева с руководителями СМИ, главными редакторами, журналистами и экспертами. Разговор получился не столько о цифрах и отчетах, сколько о том, с чем сегодня сталкивается казахстанский бизнес на практике и почему многие предпринимательские инициативы по-прежнему упираются в административные препятствия.

По словам Каната Шарлапаева, сегодня практически каждая стратегическая задача экономики напрямую связана с развитием предпринимательства. Новые производства, инвестиции, создание рабочих мест, рост несырьевого экспорта и развитие регионов невозможны без сильного бизнеса.

"За каждым экономическим показателем стоят конкретные предприниматели, предприятия и трудовые коллективы. Поэтому важно не только принимать решения, но и понимать, как они работают на практике", - отметил глава НПП.

Бизнесу нужны понятные правила

Одной из ключевых тем встречи стало обсуждение нового Налогового кодекса. В "Атамекене" подчеркивают, что активно участвовали в работе над документом, собирая предложения предпринимателей со всех регионов страны.

По итогам обсуждений удалось сохранить ряд важных для бизнеса положений. В частности, был сохранен перечень ограничений для специальных налоговых режимов, повышен порог применения упрощенного режима до 2,5 млрд тенге, а также выработаны компромиссные решения по ставке и порогу обязательной регистрации по НДС.

Однако, как отметил Шарлапаев, для предпринимателей вопрос не сводится исключительно к размеру налогов.

"Для бизнеса важно не только налоговое бремя само по себе. Не менее значимы понятные правила, предсказуемые условия работы и уверенность в возможности планировать развитие на годы вперед", - подчеркнул он.

Что беспокоит предпринимателей в регионах

За последние полтора месяца Канат Шарлапаев посетил все 20 регионов страны. За это время он встретился примерно с 2,5 тысячи предпринимателей и посетил 77 предприятий различных отраслей. По итогам поездок в Реестр проблем бизнеса было внесено 346 вопросов, часть из которых уже удалось решить.

Как показали встречи, предприниматели в разных уголках страны сталкиваются с очень похожими трудностями. Среди наиболее распространенных проблем - административные барьеры, длительные согласования, сложности с финансированием, земельные вопросы, экспортные ограничения и работа государственных информационных систем.

"Главный вывод, который я сделал по итогам этих встреч, достаточно прост. Предприниматели готовы инвестировать, запускать новые проекты и создавать рабочие места. Но очень часто они сталкиваются не с отсутствием идей или желания работать, а с административными барьерами и сложностями практической реализации уже действующих мер поддержки", - отметил глава Палаты.

При этом в ряде регионов уже удалось добиться конкретных решений - от урегулирования земельных вопросов до расширения доступа бизнеса к финансированию и корректировки экспортных ограничений.

От поддержки бизнеса к сопровождению инвесторов

Отдельное внимание на встрече уделили инвестиционной политике. По словам Шарлапаева, многие предприниматели готовы вкладывать средства в расширение производства и запуск новых проектов, однако нередко сталкиваются со сложной системой согласований и необходимостью взаимодействовать сразу с несколькими государственными органами.

В этой связи "Атамекен" совместно с институтами развития работает над созданием системы сопровождения инвесторов по принципу "единого окна". Предполагается, что такой механизм позволит быстрее решать инфраструктурные и регуляторные вопросы, а также сделает условия реализации проектов более понятными и предсказуемыми.

Не просто фиксировать проблемы

По словам председателя Президиума НПП, сегодня предпринимателям особенно важны стабильность правил игры, качественное регулирование и уверенность в завтрашнем дне. Именно эти факторы позволяют бизнесу инвестировать, расширять производство и создавать новые рабочие места.

Подводя итоги встречи, Канат Шарлапаев подчеркнул, что Палата продолжит работу по выстраиванию открытого диалога между государством, бизнесом и обществом.