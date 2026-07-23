Вице-министр разъяснил порядок размещения предвыборной агитации в СМИ
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Вице-министр культуры и информации Канат Искаков пояснил, что отсутствие агитационных материалов отдельных партий в конкретном СМИ не является нарушением законодательства, передает корреспондент BAQ.KZ.
Представители средств массовой информации поинтересовались, обязаны ли медиаресурсы в период избирательной кампании предоставлять эфирное время и информационные площадки всем политическим партиям, участвующим в выборах.
«Это важный и актуальный вопрос, связанный с размещением информационных материалов. Мы должны обеспечить равные условия и требования для всех участников избирательного процесса. Вместе с тем при размещении агитационных материалов их обязательное равное распределение между всеми партиями не является главным требованием. В соответствии с законодательством размещение агитационных материалов определяется выбором политических партий и возможностями их избирательных фондов», – отметил Канат Искаков.
Он подчеркнул, что если на определённом телеканале разместить агитационные материалы решили только две партии, а остальные не воспользовались такой возможностью, это является их законным правом.
Каждая политическая партия самостоятельно формирует свою предвыборную стратегию. Так, одни партии могут отдавать предпочтение социальным сетям, другие – печатным материалам или иным каналам коммуникации.
«Вопрос размещения агитационных материалов находится в компетенции самих участников избирательного процесса – политических партий. При этом информационные материалы должны предоставляться всем партиям на равных условиях. Объём размещаемой агитации определяется информационной стратегией партий и возможностями их избирательных фондов», – заключил вице-министр.
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