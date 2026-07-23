Вице-министр разъяснил порядок размещения предвыборной агитации в СМИ

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков пояснил, что отсутствие агитационных материалов отдельных партий в конкретном СМИ не является нарушением законодательства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Представители средств массовой информации поинтересовались, обязаны ли медиаресурсы в период избирательной кампании предоставлять эфирное время и информационные площадки всем политическим партиям, участвующим в выборах.

«Это важный и актуальный вопрос, связанный с размещением информационных материалов. Мы должны обеспечить равные условия и требования для всех участников избирательного процесса. Вместе с тем при размещении агитационных материалов их обязательное равное распределение между всеми партиями не является главным требованием. В соответствии с законодательством размещение агитационных материалов определяется выбором политических партий и возможностями их избирательных фондов», – отметил Канат Искаков.

Он подчеркнул, что если на определённом телеканале разместить агитационные материалы решили только две партии, а остальные не воспользовались такой возможностью, это является их законным правом.

Каждая политическая партия самостоятельно формирует свою предвыборную стратегию. Так, одни партии могут отдавать предпочтение социальным сетям, другие – печатным материалам или иным каналам коммуникации.