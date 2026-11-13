Канатка Шымбулака в мировой десятке: три места Алматы попали в рейтинг лучших на планете
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Сразу три горные локации Алматы вошли в международный рейтинг The Worldworthy 100 за 2026 год. Выше всех поднялась канатная дорога Shymbulak, она заняла 9-е место среди лучших канатных дорог мира.
В рейтинге 100 лучших пеших маршрутов планеты ущелье Кимасар заняло 56-е место, а Бутаковское ущелье 79-е. Все три объекта получили сертификаты лауреатов рейтинга, сообщили в управлении туризма Алматы.
The Worldworthy 100 это международный редакционный рейтинг самых примечательных туристических мест мира. Его составляют по отзывам путешественников, публикациям зарубежных СМИ, рекомендациям путеводителей и открытым данным.
Популярность алматинских гор подтверждают и цифры. С января по октябрь 2026 года Иле-Алатауский национальный парк посетили более 1,6 млн человек. По данным Mastercard, в 2025 году Shymbulak стал самым посещаемым местом города у иностранных туристов, на него пришлось 30,62% их посещений.
В управлении туризма назвали попадание сразу трех локаций в мировой топ-100 значимым признанием туристического потенциала Алматы. Там пообещали и дальше развивать горный туризм с упором на доступность, безопасность и сохранение природы.
Возможности для отдыха в горах должны вырасти с проектом Алматинского горного кластера. Он предусматривает сеть новых канатных дорог, обновление существующей инфраструктуры и условия для отдыха круглый год.
Ранее в рейтинг The Worldworthy 100 вошел Чарынский каньон, он занял 17-е место среди лучших каньонов и ущелий мира.
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