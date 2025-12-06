Канатная дорога на Коктобе, впервые построенная в 2015 году, вновь открыта для посетителей после капитального ремонта, который проводился впервые за десятилетие. Работы стартовали в начале ноября, и уже 20 ноября объект возобновил свою работу, передаёт BAQ.KZ.

По информации администрации, техническое обслуживание теперь проходит на еженедельной основе для обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования дороги.

Длина канатной линии составляет 3240 метров, из них 1620 метров — в одну сторону. Подъём на вершину Коктобе занимает 6–8 минут.

В летний сезон Коктобе посещают около 4500 человек в день, а в выходные и праздничные дни поток туристов существенно возрастает. Обновлённая канатная дорога делает подъём на вершину более комфортным и предлагает гостям новые впечатления от одного из главных туристических объектов города.





