Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект приказа об установлении региональных квот на прием кандасов и переселенцев в 2026 году, передает BAQ.kz.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА" и вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту, квоты будут распределены по регионам с учетом демографической ситуации и потребности областей в трудовых ресурсах. Такое регулирование призвано обеспечить оптимальное расселение и эффективное привлечение рабочей силы в нуждающиеся территории.

Обсуждение проекта приказа на портале "Открытые НПА" продлится до 9 декабря 2025 года.