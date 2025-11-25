Кандасов и переселенцев планируют распределять строго по регионам
Сегодня, 10:25
Фото: Минтруда РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект приказа об установлении региональных квот на прием кандасов и переселенцев в 2026 году, передает BAQ.kz.
Документ опубликован на портале "Открытые НПА" и вынесен на общественное обсуждение.
Согласно проекту, квоты будут распределены по регионам с учетом демографической ситуации и потребности областей в трудовых ресурсах. Такое регулирование призвано обеспечить оптимальное расселение и эффективное привлечение рабочей силы в нуждающиеся территории.
Обсуждение проекта приказа на портале "Открытые НПА" продлится до 9 декабря 2025 года.
