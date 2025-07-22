Кандасы и переселенцы интегрируются — Минтруда отчиталось о результатах
В Казахстане сохраняется положительное миграционное сальдо.
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Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании Правительства доложила об актуальной ситуации с миграцией в стране, передает BAQ.KZ.
По её словам, в Казахстане продолжается реализация Концепции миграционной политики на 2023–2027 годы. На сегодняшний день выполнено 83% запланированных мероприятий.
Как отметила министр, благодаря принятым мерам в стране сохраняется положительное миграционное сальдо, то есть приток населения превышает отток.
Также Жакупова рассказала о результатах программы внутренней трудовой мобильности. С 2022 года в рамках добровольного переселения было перемещено около 28 тысяч человек. В регионах расселения удалось снизить уровень отрицательного миграционного сальдо в 4 раза.
Особое внимание уделяется адаптации и интеграции переселенцев и кандасов. Благодаря системным мерам, уровень оттока населения из северных регионов снизился до нуля, подчеркнула министр.
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