Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на заседании Правительства доложила об актуальной ситуации с миграцией в стране, передает BAQ.KZ.

По её словам, в Казахстане продолжается реализация Концепции миграционной политики на 2023–2027 годы. На сегодняшний день выполнено 83% запланированных мероприятий.

Как отметила министр, благодаря принятым мерам в стране сохраняется положительное миграционное сальдо, то есть приток населения превышает отток.

Также Жакупова рассказала о результатах программы внутренней трудовой мобильности. С 2022 года в рамках добровольного переселения было перемещено около 28 тысяч человек. В регионах расселения удалось снизить уровень отрицательного миграционного сальдо в 4 раза.

Особое внимание уделяется адаптации и интеграции переселенцев и кандасов. Благодаря системным мерам, уровень оттока населения из северных регионов снизился до нуля, подчеркнула министр.