Полиция Астаны возбудила уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации в интернете. Поводом стал скандал вокруг аудиозаписи, голос на которой приписывают кандидату в депутаты столичного маслихата Владиславу Сергееву. Сам кандидат отрицает причастность к записи и обратился в правоохранительные органы, передает BAQ.KZ.

В Департаменте полиции Астаны подтвердили начало расследования.

«По заявлению жителя г. Астаны полицией возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации с использованием онлайн-платформ. В настоящее время проводится расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.

В полиции также призвали граждан не распространять заведомо недостоверную информацию, напомнив, что за это предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Что сказал сам кандидат

Владислав Сергеев опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, часть которого записал на казахском языке. Он заявил, что голос на распространившейся аудиозаписи ему не принадлежит, и назвал опубликованную информацию клеветой.

«В Threads размещена клевета, полная ложь. Аудиозапись совершенно не с моим голосом. Это не соответствует действительности. Я был в отделе полиции Нуринского района и написал заявление», – сообщил Сергеев.

Произошедшее кандидат связал с предвыборной борьбой. Он также подчеркнул, что Юго-Восток – район, в котором он вырос, и заявил, что уважает его жителей.

В своем первоначальном заявлении Сергеев допустил, что аудиозапись могла быть сгенерирована с помощью искусственного интеллекта, и выразил готовность предоставить свой телефон правоохранительным органам для проверки.

Подлинность аудиозаписи пока не установлена.

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С чего начался скандал

Ранее в социальной сети Threads появилась аудиозапись, на которой мужчина оскорбительно высказывается о жителях Юго-Востока Астаны. Пользователи соцсетей предположили, что голос принадлежит кандидату в депутаты столичного маслихата Владиславу Сергееву.

Впоследствии публикацию удалили.