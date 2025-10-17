В Аргентине произошёл шокирующий инцидент: кандидат в парламент Эрнан Дамиани от партии "Радикальный гражданский союз" (UCR) скончался от сердечного приступа прямо во время теледебатов ,передает BAQ.KZ со ссылкой на испанскую газету 20minutos.

Трагедия произошла во время программы Dólar Blue на телеканале La Casa del Streaming, где Дамиани обсуждал предвыборные темы вместе с другими кандидатами. По словам очевидцев, ему внезапно стало плохо вскоре после начала эфира. Его экстренно доставили в больницу Мадариага в городе Посадас, однако врачи констатировали смерть политика.

Этот драматический случай потряс не только избирателей, но и коллег по партии. Инцидент добавил напряжённости и без того жаркой избирательной кампании в Аргентине.

В тот же день произошло ещё одно громкое событие: было совершено покушение на бывшего губернатора провинции Сальта и кандидата в сенаторы Хуана Мануэля Уртубея. По сообщениям аргентинского телеканала C5N, фургон, в котором он ехал, подвергся нападению, однако политик остался жив и не пострадал.