В Колумбии скончался 39-летний сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе, получивший тяжелые ранения в результате вооруженного нападения в июне этого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

В политика стреляли во время предвыборного митинга в Боготе: две пули попали ему в голову, ещё одна - в колено. По версии следствия, стрелявшим оказался 15-летний подросток, которого, как предполагается, наняли бывшие боевики Революционных вооруженных сил Колумбии. Полиция задержала шестерых подозреваемых, связанных с нападением.

После покушения 8 июня Урибе экстренно прооперировали в клинике "Санта-Фе". Несмотря на усилия медиков, его состояние оставалось критическим, а в минувшую субботу ухудшилось из-за кровоизлияния в мозг. Сегодня о его смерти сообщила жена политика, Мария Клаудия Тарасона, опубликовав трогательное прощальное послание в социальной сети.

Мигель Урибе был известен как активный противник левых властей, вооруженных группировок и наркокартелей. В октябре прошлого года он объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2026 года. Политик происходил из известной семьи - его дед, Хулио Сесар Турбай, занимал пост президента страны в 1978-1982 годах, а мать, журналистка Диана Турбай, погибла в плену картеля Медельина в 1991 году.

Покушение на Урибе вновь вызвало опасения, что Колумбия может столкнуться с новой волной политического насилия, напоминающей кровавые 1980-1990-е годы. Министерство обороны страны объявило награду в размере 615 тысяч евро за информацию о заказчиках нападения.