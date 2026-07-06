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Кандидатов на выборы в Курултай представили на внеочередном Съезде партии "Ауыл"

Сколько человек вошли в список?

Сегодня 2026, 14:25
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Артем Чурсинов Сегодня 2026, 14:25
Сегодня 2026, 14:25
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Фото: Артем Чурсинов

Партия "Ауыл" представила партийный список кандидатов на предстоящие выборы в Курултай Республики Казахстан. Больше половины из 69 человек - люди в возрасте от 35 до 55 лет. Как в политическом объединении оценивают свои шансы? О чем говорят в своей предвыборной платформе? Все подробности в нашем репортаже.

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